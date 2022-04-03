صواريخ تنهال على مدينة ميكولاييف الساحلية في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت قناة «سكاي نيوز عربية»، إن عددًا من الصواريخ سقط على مدينة ميكولاييف الساحلية، حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية.

جاء ذلك بُعيد سماع دوي انفجار في مدينة بيلجورود الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية باستهداف مخازن للوقود في مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، وذلك بعد سماع دوي انفجارات عدة في المدينة.

كما أشار الإعلام الأوكراني لغارات جوية روسية ضربت مدينة أوديسا جنوب البلاد، مضيفاً أن الدفاعات الأوكرانية تصدت للغارات الروسية ودمرت صواريخ عدة.

وتحدّث الإعلام الأوكراني عن اندلاع حرائق عدة في مدينة أوديسا جراء القصف الروسي، وتصاعد 3 أعمدة من الدخان الأسود في منطقة صناعية بالمدينة، فيما طالبت السلطات المحلية من سكان المدينة بإغلاق النوافذ.