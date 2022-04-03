كفر الشيخ: حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة

نفذت الوحدات المحلية لمراكز محافظة كفر الشيخ، عدة حملات مكبرة ترأسها رؤساء المدن ونوابهم، لرفع المخلفات والقمامة، إضافة لحملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على استمرار حملات النظافة النهارية والليلية، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة بصفة دورية تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بالطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن جملة المخلفات التي تم رفعها، 1990طنا بـ14 مركزا ومدينة، منهم بـ"كفر الشيخ 383 طنا، وببرج البرلس 48 طنا، وبسيدي سالم 156طن، وبسيدي غازي 42 طنا، وببلطيم 119 طن، وبالرياض 112 طنا، وبالحامول 158 طنا، وبمصيف بلطيم 37 طنا، وبقلين 127 طنا، وبيلا 181 طنا، وبدسوق 255 طنا، وبفوه 196 طنا، وبمطوبس 164 طنا، وبمسير 26 طنا"، بإجمالي 1990 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأضاف المحافظ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة؛ لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.