سمير صبري: لم أتخيل كل هذا الحب والدعم من الرئيس السيسي في أزمتي الصحية

وجه الفنان سمير صبري، نصيحة لمن يرغب في النجاح، قائلا إنه يجب أن يكون الشخص متجددًا ومطلعًا دائمًا ويقرأ كثيرًا ويعرف الجديد في الإذاعة والتلفزيون و السينما، كي يستطيع النجاح.

وأضاف صبري، في لقاء ببرنامج «ع اللوكيشن»، الذي يقدمه شريف الليثي عبر إذاعة «راديو هيتس»، مساء اليوم السبت، أنه واجه العديد من التحديات حتى استطاع النجاح، معقبًا: «وقعت في مطبات وتحديات ونجحت وفشلت، لكن الفشل علمني النجاح وكل ما أقع بطلع منه بإرادة قوية وإيمانية».

وذكر أن النقلة التي حدثت في حياته، كانت عندما أبلغه عمار الشريعي بأنهم سينشئون فرقة غنائية، تحولت فيما بعد لفرقة استعراضية، وسافروا إلى جميع أنحاء العالم.

وأعرب عن امتنانه، لأنه عاش في الزمن الجميل، قائلا: «ربنا حققلي كل أمنياتي وعشت عشان أشوف مصر والرئيس السيسي بينقذنا ورجعنا لإفريقيا مرة ثانية».

وأكد الفنان سمير صبري، أنه لم يكن يتخيل كل هذا الحب والدعم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أزمته الصحية، مواصلا: «الخير موجود، دور عليه هتلاقي».