مسؤول أممي في موسكو سعيا لوقف إطلاق نار في أوكرانيا

يسعى مسؤول كبير من الأمم المتحدة الأحد في موسكو للتوصل إلى "وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية" في أوكرانيا حيث أفيد عن تجاوزات في حق مدنيين في منطقة كييف التي استعادها الأوكرانيون من القوات الروسية، فيما سمعت سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا الساحلية.

وأعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية تنسحب من مدن أساسية في محيط العاصمة كييف وتشيرنيجيف في الشمال لإعادة الانتشار في الشرق والجنوب بهدف "الحفاظ على السيطرة" على المناطق التي تحتلها هناك، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد أكثر من شهر على بدء الهجوم الروسي أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني جانا ماليار أمس السبت "تحرير إيربين وبوتشا وجوستوميل ومنطقة كييف بكاملها من الغزاة".

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أفاد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن الروس بانسحابهم سواء "من تلقاء أنفسهم" أو بعد معارك يتركون خلفهم "خراباً كاملاً والكثير من المخاطر" وحذر بأن "القصف يمكن أن يتواصل" متهما العسكريين الروس بـ"تلغيم الأراضي التي ينسحبون منها ومنازل وذخائر وحتى الجثث".