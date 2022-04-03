جونسون وزيلينسكي يبحثان هاتفيا أحدث المستجدات في مفاوضات السلام

أطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على أحدث المستجدات في مفاوضات السلام مع روسيا، ورحب بالمزيد من مشاركة المملكة المتحدة في هذه الجهود الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه جونسون وزيلينسكي الليلة الماضية، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الأحد.

وهنأ جونسون القوات المسلحة الأوكرانية على نجاحها في صد الهجمات الروسية في عدد من المناطق، لكنه اعترف بالتحديات الهائلة المتبقية والمعاناة التي يتعرض لها المدنيون الأوكرانيون.

وأطلع جونسون الرئيس الأوكراني على التقدم المحرز في مؤتمر المانحين العسكريين الأسبوع الماضي، الذي عقدته المملكة المتحدة مع 35 دولة، وأكد التزمه بمواصلة تكثيف الدعم الدفاعي.

واتفق الجانبان على أهمية الاستمرار في تشديد العقوبات لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، طالما بقيت القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.