بدأت الحلقة الأولى من الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، برصد معاناة «الكبير» مع أطفاله التوأم، بعد مرض زوجته «هدية» واحتجازها بمستشفى الأمراض العقلية، حيث أصبح هو المسئول عن الطبخ والتنظيف والغسيل والاهتمام بأولاده.

وتبين من الحلقة زيادة وزن «جوني» بعد دخوله في حالة اكتئاب، وإدمانه الطعام والحلويات والجلوس طوال اليوم أمام شاشة التلفزيون، بينما يحاول «هجرس» إخراجه من هذه الحالة والخروج من المنزل والقيام ببعض النشاطات في القرية.

ويتصل «نفادي» أحد أصدقاء «الكبير» به ليصطحبه بسهرة خارج المنزل تعيد لهم ذكريات الشباب، ويقابل أحد الفتيات التي ترتدي زي أحد العرائس، وتصاب بوعكة صحية فيصطحبها إلى الدكتور «ربيع»، وبعد ذلك يكتشف «الكبير» أن الدكتور «ربيع» يجري عدد من التجارب على «أشرف» وأخذ منه جزء من الخلايا الجذعية وأضافها للبن ليصبح كل من يشربه كبير الحجم مثل «أشرف».

«الكبير أوي» من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، علاء زينهم، يوسف صلاح، عبدالرحمن طه.