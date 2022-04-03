الأمم المتحدة: مقتل 1417 مدنيا بأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أعلنت لجوء 4 ملايين و176 ألفا و401 أوكرانيا إلى الدول المجاورة.

أعلنت الأمم المتحدة، مقتل ما لا يقل عن 1417 مدنيا وإصابة ألفين و38 آخرين في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان، اليوم الأحد، أن 4 ملايين و176 ألفا و401 أوكرانيا لجأوا إلى الدول المجاورة، أكثر من نصفهم إلى بولندا، خلال الفترة ما بين 24 فبرايرالماضي و2 أبريل الحالي.

وأشارت إلى لجوء مليونين و429 ألفا و265 أوكرانيا إلى بولندا، و635 ألفا و816 إلى رومانيا، و392 ألفا و933 إلى مولدوفا، و385 ألفا و783 إلى المجر، و298 ألفا و183 إلى سلوفاكيا.

ولفتت إلى عبور 113 ألف شخص بين 21 ـ 23 فبراير من منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا باتجاه روسيا.

ونوهت أن مئات الآلاف من الذين عبروا نحو دول الجوار، توجهوا لاحقا إلى بلدان أوروبية أخرى.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت أن 6.5 ملايين مدني نزحوا داخل أوكرانيا.

في سياق متصل، أعلن بيان المفوضية عن مقتل 1417 مدنياً على الأقل وإصابة ألفين و38 آخرين في الحرب الروسية الأوكرانية بين 24 فبراير و2 أبريل.