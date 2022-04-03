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وصول أول سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة

أعلنت المليشيات الحوثية، اليوم الأحد، وصول سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة، هي الأولى منذ سريان الهدنة في البلاد التي أعلنت الأمم المتحدة التوصل إليها.

وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية بصنعاء عصام يحيى المتوكل، في بيان: "وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة سفينة ‎المازوت سيبلاندر سافير، بعد احتجازها لمدة 88 يوماً".

وأضاف: "نأمل من المبعوث الأممي الإسراع في تنفيذ اتفاق الهدنة المعلنة وتحريك باقي السفن إلى ميناء الحديدة للتخفيف من حِدة أزمة الوقود".

وهذه أول سفينة نفطية تصل إلى ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة في اليمن.

والجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرج، موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد بدأت مساء السبت.