القوى العاملة: توفير 4200 فرصة عمل بأجور تصل إلى 5 آلاف جنيه

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الوزارة تمكنت من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها كل نصف شهر من توفير 4000 فرصة عمل للذكور والإناث و"قادرون باختلاف" بجميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 15 محافظة لشغلها خلال شهر أبريل الجاري.

وأضاف سعفان - في بيان الوزارة اليوم الأحد- أن النشرة تناولت أيضا إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس الماضي في النشرة السابقة وعددها 200 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 4200 فرصة عمل، منوها بأن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الشباب والفئات الأكثر احتياجًا وذوي القدرات وتوفير حياة كريمة لهم وعمل لائق.

وأوضح أن النشرة تهدف لعرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل" تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأكد أن هذه الفرصة متوفرة في 15 محافظة هي (القاهرة، القليوبية، الإسماعيلية، الفيوم، البحيرة، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، أسيوط، قنا، الوادي الجديد، أسوان، المنوفية، سوهاج، والمنيا).

ولفت إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 400 فرد أمن، 22 مهندس كهرباء، 20 مهندس ميكانيكا، 2 مهندس إنتاج، 385 عامل إنتاج، 3 أخصائيين مشتريات، 15 فنى جودة، 200 عضو فريق، 100 عامل تعبئة، رئيس حسابات، 5 مراقبين جودة، 140 مضيفا، 200 مندوب توصيل، 100 كاشير، 2 أخصائي مبيعات، 28 فني كهرباء 20 عامل ماكينة، 3 مشرفين، 5 سائقين، 2 فنى ألومنيوم، 2 فني نجار، 3 فنيين تركيبات، 20 ميكاترونكس، 2 فنى إنتاج، 23 مشغل ماكينات، 2 عامل بوفيه.

وفي القليوبية تمثلت الوظائف في 7 مهندسين عمليات، 2 أخصائي تسويق إلكتروني، 5 مهندسين إنتاج، 3 مشرفين مبيعات، 7 مهندسين تصميمات، 20 مندوب مبيعات، 2 مهندس جودة، 20 مشرف جودة، 20 عامل اورليه، 35 عامل أوفر، 40 عامل سنجر، 50 عامل حياكة، 15 عامل قص، 20 عامل جودة، 30 عامل إنتاج، موظف مبيعات، 3 عمال نسيج، 10 عمال فحص منسوجات، 50 عامل ماكينة، 50 عامل تعبئة، 20 عامل مغسلة، 10 عمال مساعدين، و10 عاملات تشطيب و10 عمال صيانة.

وفي المنوفية تمثلت الوظائف في 10 أخصائيين تمويل، 60 أخصائي خدمات مالية فردي وجماعي، 25 منسقة ميدانية، 10 عمال سنجر، 10 عمال مكواة، 10 عمال أورليه، 15 عاملا عاديا، 5 عمال قص، عامل خدمات، عامل صيانة، 3 عمال إنتاج، و15 عامل تعبئة وتغليف.

وفي البحيرة تمثلت الوظائف في مسئول استعلامات، موظف كمبيوتر، 15 سائقا، 5 محضرين طلبات، 15 أخصائي ائتمان، 70 عامل اورليه، 60 عامل سنجر، 17 عامل مكواة، 20 عامل تعبئة، 30 عامل أوفر، 2 عامل خدمات معاونة، و5 عمال عاديين وعامل مغسلة..أما في الدقهلية والإسماعيلية شملت الوظائف مهندس حاسب آلي، 2 ممرضة، 400 وسيط تأمينى، 2 مشرف جودة، مدير مالي، محاسب، 2 مبيعات، كاشير، 42 عامل إنتاج، 2 خدمة عملاء، و8 عمال نظافة.

وفى دمياط وبورسعيد شملت الوظائف 30 خياطا، 2 فنى كهرباء، 10 عمال إنتاج، 4 فنيين صيانة ميكانيكا، 3 جودة متحركة، 2 عامل جودة نهائية، و2 عامل نظافة..أما في المنيا شملت 2 مسئول تمويل، 3 منسقين قروض، 7 مشرفين مخازن، 150 عامل حياكة، 2 فنى إلكترونيات، 24 مسئول تدريب، 9 مديرين تسويق، 3 مدربين لغات، 4 مدربين حاسب آلي، 450 فرد أمن، و42 تسويق ودعاية و4 فنيين صيانة ميكانيكا و5 عمال تعبئة.

وفي الوادي الجديد والفيوم وقنا شملت الوظائف محاسبا، بائعة، 23 عامل إنتاج، 2 مساعد إداري، 5 عمال تعبئة وتغليف، 3 كهربائيين، 7 عمال، وفرد أمن، وعامل سيرفيس.

أما في أسوان وأسيوط شملت الوظائف 13 موظف استقبال وحجز، 2 مضيف صالة، 4 مراجعين ليليين، 2 استيور، 2 شيف سخن، 52 مسئول تأمين، 10 مديرين غرف، و2 فنى تمريض.

أما سوهاج شملت الوظائف 6 أطباء مقيمين، 2 مدير إداري، 2 نائب مدير تحقيق، 2 محاسب، 2 مدير صيدلية، 2 مدير مكتب، مهندس أجهزة طبية، 2 مدير تمريض عمليات، 4 مشرفين تمريض، 12 أخصائي تمريض، 12 فنى تمريض، 4 موظفين علاقات عامة، 6 خدمة عملاء، موظف موارد بشرية، 4 سكرتارية، مسئول تكنولوجيا معلومات، 2 كهربائي، 15 خدمات معاونة، 4 مساعدين صيدلي، 3 فنيين شبكة أكسجين، 2 دليفري، 10 موظفين أمن، و2 عامل مغسلة.