نائب محافظ المنيا يوجه بتقديم التسهيلات للمصانع لزيادة القدرة الإنتاجية

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور إسماعيل الفحام، رئيس جهاز المنطقة الصناعية، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والغرفة التجارية والمستثمرين، ورجال الأعمال بالمنطقة الصناعية، وعدد من أعضاء اللجنة.

وأكد نائب المحافظ، أن المحافظة تسعى دائما لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كل الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

وناقش نائب المحافظ، عددًا من المذكرات التفصيلية المعروضة من قبل مجلس الإدارة لتحديد موقفها القانوني لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

كما استمع نائب المحافظ، خلال الاجتماع إلى المقترحات المقدمة لتطوير المجال الصناعي والفرص الاستثمارية داخل المحافظة، والعمل على تقديم التسهيلات للمصانع لزيادة القدرة الإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار.