تشكيل حرس الحدود لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

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أعلن أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة إنبي مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق حرس الحدود نظيره إنبي، على ستاد المكس في التاسعة والربع من مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل حرس الحدود في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: أحمد أيمن – إبراهيم القاضي – إسلام عبد اللاه – أحمد شديد قناوي

خط الوسط: أحمد فيلكس – مصطفى زيكو – مصطفى جمال

الهجوم: عمر بسام – فلانتين أودو – حامد الجابري.