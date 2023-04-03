كشفت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن 6 من بين كل 10 أمريكيين يؤيدون توجيه لائحة اتهام للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



ويستعد ترامب وفريقه القانوني للمثول أمام المحكمة غدا الثلاثاء، حيث وجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، الخميس الماضي، اتهامات له بعد تحقيق حول دفعه أموالا لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز حول علاقة "غير مشروعة" بينهما خلال خوضه حملته الانتخابية في عام 2016.



ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته الشبكة الأمريكية، قال 60% من الأمريكيين إنهم يوافقون على قرار توجيه اتهامات جنائية لترامب، وهو عكس ما يؤكده الرئيس السابق بأن تلك اللائحة تثير غضب الأمريكيين.



ويمثل الديمقراطيون أكبر المؤيدين لتلك الاتهامات، حيث وافق 94% منهم على توجيه الاتهامات، ومن بينهم 71% قالوا إنهم "يوافقون بشدة".



في المقابل، يرفض الجمهوريون بمعدل 79% توجيه لائحة الاتهام للرئيس الأمريكي السابق، وعبر 54% عن "معارضتهم بشدة" لتلك الخطوة، ويؤيد المستقلون توجيه الاتهام لترامب بنسبة 62%.



ويعتقد 52% من الأمريكيين أن السياسة لعبت دورا ما على الأقل في قرار اتهام ترامب، بحسب "سي.إن.إن".



وأصبح ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية.



ونفى ترامب، الذي أعلن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل، في بيان يوم الخميس، ارتكاب أي مخالفات ووجود علاقة غير مشروعة مع دانيلز، معتبرا أن التحقيق معه هو "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ".