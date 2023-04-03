حنان مطاوع: شخصية صافية في مسلسل سره الباتع تمثل جذورنا

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على برنامج «نجوم رمضان أقربلك» مع إنجي على، عبر إذاعة نجوم إف إم، للحديث عن آخر أعمالها في موسم دراما رمضان 2023.

وقالت «مطاوع»، عن مسلسل «سره الباتع»: «أنا أول مرة أشتغل مع أحمد السعدني، ولكن إحنا أصدقاء من وإحنا صغيرين وهو ممثل موهوب وخلوق».

وعن شخصية «صافية»، أوضحت: «سعدت جدا بالشغل مع خالد يوسف، ولما عرض عليّ العمل لم أوافق في البداية بسبب ارتباطي بعمل آخر، ولكنه قرر أن يقابلني ويقنعني بالدور، وبالفعل وقعت دون أن أقرأ الاسكريبت من أجل الأستاذ خالد وتركيبة شخصية صافية».

وتابعت: «وشعرت أنني أقدم جذورنا وهي صافية فعلا تمثل الست المصرية الجدعة المحبة للأرض والوطن والحبيب، كنت أشعر أنني أقدم حاجة لبلدي، ولم أشتغل في عمل بهذه الضخامة من قبل».

وعن الانتقادات التي طالت المسلسل، أشارت حنان مطاوع: «فيه أعمال لسكورسيزي ومخرجين كبار لو عملتي زووم ستجدي أيضا أخطاء لهم، وفي (سره الباتع) هناك مجاميع بالـ500 شخص ووارد تحدث أخطاء وبالطبع نحن في عصر السوشيال ميديا فهذا طبيعي، ولكن أعطوا كل ذي حق حقه، نحن أمام عمل ضخم يتحدث عن حركة النضال المصرية وكأن قدر المصريين دائما يعيشوا في حالة من النضال والكفاح».