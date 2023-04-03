مصادر: لا توجد خطط لإلغاء اجتماع لجنة مراقبة أوبك بلس يوم غد

قال مصدران لوكالة تاس الروسية اليوم الأحد، أن تحالف الدول المصدّرة للنفط وشركاؤها (أوبك بلس) لا تعتزم إلغاء اجتماع لجنة المراقبة المقرر عقده غدا 3 أبريل بعد أن أعلن العديد من أعضاء التحالف عن خفض طوعي في إنتاج النفط حتى نهاية عام 2023.

ونقلت تاس عن أحد المصادر قوله ردا على سؤال عما إذا كان اجتماع لجنة مراقبة "أوبك +" لا يزال محل اهتمام "نعم غدا كما هو مقرر".

وقال مصدر آخر أيضا أنه لا توجد تغييرات في الجدول الزمني.

وأعلنت العديد من دول "أوبك+ " في وقت سابق من اليوم عن تخفيضات طوعية في الإنتاج "السعودية - بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو حتى نهاية العام، والإمارات - 144 ألف برميل يوميا، العراق - 211 ألف برميل يوميا، الكويت - 128 ألفا برميل يوميا، عُمان - 40 ألف برميل يوميا، الجزائر - 48 ألف برميل يوميا، وكازاخستان - 78 ألف برميل يوميا، وستمدد روسيا قرارها بشأن خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.

وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لأوبك + في 3 أبريل في شكل مؤتمر عبر الفيديو. وتضم اللجنة ثماني دول من أصل 23 مشاركة في الاتفاقية وهي روسيا والسعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وفنزويلا وكازاخستان. وتدير روسيا والسعودية، أكبر مشاركين منتجين للنفط في الصفقة، أنشطة اللجنة.