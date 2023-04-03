محافظ الوادي الجديد يوجه بطرح مرحلة ثانية من تقسيمات الأراضى بقرية اللواء صبيح

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بطرح مرحلة ثانية من تقسيمات أراضي البناء للمواطنين بالقرية، وتوصيل المرافق مناصفةً بين المحافظة والأهالي، وتسليم أراضي البناء التي تم سدادها للمواطنين، ومنح مهلة نهائية حتى أول مايو القادم لمن لم يقم بالسداد، يتم بعدها استبعاد غير الملتزمين ومنح قطعة الأرض للبديل حسب أولوية الحجز.



جاء ذلك بعد أن قام محافظ الوادي الجديد بأداء صلاة التراويح، بمسجد الصفا بقرية اللواء صبيح بالفرافرة، وسط جموع المواطنين من المصلين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، وعقب آداء الصلاة، استمع المحافظ لمطالب وشكاوى المواطنين.



كما وجه المحافظ بتقديم جميع التسهيلات وتوفير تقاوي مخفضة لتشجيع زراعة الأرز بمنطقة جنوب باريس، مع حظر تام لزراعة الأرز بمركز الفرافرة تحت مسئولية مديريتي الزراعة والري والوحدة المحلية، وتكليف مديرية الري بسرعة تدبير مولدات لآبار الري بالقرية.



ووجه المحافظ أيضا بقيام مديرية الزراعة بوضع آلية لتحويل كمية السماد المستحقة للأهالي من الجمعية المركزية إلى القرية تيسيرًا على المواطنين، وحصر احتياج الأهالي من التقاوي بجميع أنواعها خاصةً المحاصيل الصيفية لتدبيرها قبل بداية موسم الزراعة الصيفي.