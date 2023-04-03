أحمد أبو هشيمة: الظروف الاقتصادية يجب أن تحظى بالأولوية في الحوار الوطني



قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن الظروف الاقتصادية يجب أن تحظى بالأولوية في الحوار الوطني.

وأضاف خلال خيمة سياسية نظمها حزب الشعب الجمهوري، وبثّت مقتطفات منها قناة إكسترا نيوز، أنه يتمنى تنظيم حوار وطني بشكل سنوي، مع مراعاة الأولويات التي تحقق مصالح الوطن.

وأشار أبو هشيمة، إلى أن الطريق إلى الديمقراطية يتمثل في التنمية.

من جانبه، قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن ناقشت ملف الأحزاب السياسية، واستعرضت الرؤى المختلفة، وتمت مناقشتها من حيث أوجه التقارب والتباين.

وشدد عمر، على ضرورة البناء على ما هو مشترك بين الأحزاب السيايسة، ما يتيح التوصل إلى توصيات ورؤى تمثل القواسم المشتركة لتحقيق قيمة مضافة للحوار الوطني.

وكانت الخيمة السياسية الرمضانية لحزب الشعب الجمهوري، قد استضافت وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولفيف من الأحزاب السياسية الأخرى، بينهم حزب مستقبل وطن، وحزب حماة الوطن، فضلًا عن حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وحزب العدل، وذلك لمناقشة عددٍ من ملفات المحور السياسي للحوار الوطني.

حضر اللقاء من جانب حزب الشعب الجمهوري، المهندس حازم عمر رئيس الحزب، والنائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأيضا العميد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، بالإضافة إلى عددٍ من القيادات العليا للحزب، ونواب الحزب وشباب الأمانة المركزية.