شباب الجيزة تنظم فعاليات ملتقى الحوار الوطني تحت شعار «فيما يفكر الشباب»

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، فعاليات ملتقى الحوار الوطني تحت شعار (فيما يفكر الشباب.. حوار من الشباب للشباب)، وذلك بمركز شباب أم خنان التابع لإدارة الحوامدية ويستمر على مدار يومين، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويتناول المنتدى، ثلاثة محاور رئيسية: "المحورالسياسي والمحورالاجتماعي والمحورالاقتصادي"، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

وبدأ الملتقى بالتعريف بالنسخة الأولى للمنتدى والتي نفذت عام 2016 ثم التعريف بالنسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب والتعريف بمحاور المنتدى والقضايا التي تندرج تحت كل محور.

وقسم المدربون، المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحاور الثلاثة للمنتدى والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات.