احتجاجات واعتقالات في تركيا بعد قرار منع رئيس بلدية من تولي منصبه

كتب وزير داخلية تركيا علي يرلي قايا، اليوم الأربعاء على منصة /إكس/، أن السلطات التركية اعتقلت إجمالي 89 شخصا بمختلف أنحاء البلاد، بسبب الانضمام إلى مظاهرات "غير مرخصة".

جاءت الاحتجاجات، في جنوب شرق تركيا، ومحافظة "إزمير" المطلة على بحر "إيجه"، في أعقاب قرار هيئة الانتخابات بمنع رئيس بلدية منتخب حديثا، من حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب"، المؤيد للأكراد في مدينة "فان" جنوب شرق البلاد، من توليه منصبه.

وكان عبد الله زيدان، من حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب"، قد منع من تولي منصب رئيس البلدية، على الرغم من انتخابه رئيسا للبلدية، في الانتخابات المحلية، التي جرت يوم الأحد الماضي، بحصوله على حوالي 55% من الأصوات، طبقا لما ذكره الحزب. وطعن قانونيا على القرار.

وبدلا من ذلك سيتم منح منصب رئيس البلدية لمرشح من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، الذي جاء في المركز الثاني، بحصوله على حوالي 27%.

وأدان حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي، المنتمي إلى تيار يسار الوسط، الذي جاء في المركز الأول، يوم الأحد الماضي، في ضربة تاريخية لحزب "العدالة والتنمية"، القرار ودعا إلى التراجع عنه.