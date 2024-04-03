الصين تعرض المساعدة على تايوان بعد الزلزال

عرضت الصين مساعدة تايوان في أعقاب زلزال كبير ضرب الجزيرة اليوم الأربعاء.

ووقع زلزال بلغت قوته 2ر7 درجة الساعة 0758 صباحا بالتوقيت المحلي (2358 بتوقيت جرينتش الثلاثاء) على عمق 5ر15 كيلومترا، وفقا لإدارة الطقس المركزية في تايوان، مضيفة أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب شرق هوالين في شرق تايوان.

وتسبب الزلزال في أضرار جسيمة واسعة النطاق للمباني وإصابة عدد غير معروف حتى الآن من الأشخاص في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان، تشو فينجليان، إن السلطات في بكين قلقة للغاية بشأن الوضع. وأضافت أن الصين تراقب الوضع ومستعدة لتقديم الإغاثة في حالات الكوارث.

وتوجد في تايوان حكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها.