أرسل رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، مساعدات إنسانية بقيمة 30 مليار روبية(حوالي 1.89 مليون دولار أمريكي)، لشعبي فلسطين والسودان.

وفي مراسم إرسال المساعدات، التي أقيمت في قاعدة "حليم بيرداناكوسوما" الجوية، في جاكرتا، أشار رئيس إندونيسيا إلى أن المساعدات هي شكل من أشكال التزام حكومة إندونيسيا بالحفاظ على السلام العالمي، حسب وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية اليوم الأربعاء.

وقال جوكو، إن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على السلام العالمي والمشاركة بشكل نشط، في المهام الإنسانية للأزمات الناجمة من الحروب والكوارث الطبيعية.

وتابع أن الشعب الإندونيسي يشعر بالقلق من الأزمة الإنسانية في غزة والصراع الداخلي في السودان، الذي تسبب في سقوط الكثير من الضحايا.

وأضاف أن المساعدات ، التي تم إرسالها اليوم، تقدر قيمتها بـ30 مليار روبية، في شكل أدوية ومعدات صحية، بالإضافة إلى مساعدات أخرى، مخصصة لتلبية الاحتياجات في الميدان.