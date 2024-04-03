اتحاد الكرة الكاميروني مندهش من إعلان وزارة الرياضة تعيين مدرب جديد للمنتخب

أبدى الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اندهاشه بشأن تعيين البلجيكي مارك بريس، مدربا للمنتخب (الأسود غير المروضة).



وكشفت وزارة الرياضة الكاميرونية عبر التلفزيون المحلي أن بريس سيخلف ريجوبيرت سونج، في منصب المدير الفني لمنتخب الكاميرون، وذلك بعدما انتهى عقد المدرب الوطني في فبراير، ولم يتم تجديده في أعقاب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.



وأشار اتحاد الكرة الكاميروني في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه لم يتم إبلاغه بتعيين بريس، متحدثا عن "قرار اتخذ من جانب واحد"، ومبديا "دهشته الكبيرة لهذا التصرف".



ويتم تعيين مدربي المنتخبات الوطنية عادة من جانب الاتحادات المحلية، في ظل الحظر المفروض على أي تدخل حكومي في شؤون كرة القدم بموجب لوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).



وأكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أنه سيحاول تسليط الضوء على هذا "الوضع المؤسف" وإيصال رد فعله المخطط له على تلك الأنباء.