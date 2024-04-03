كشف مؤدي المهرجانات مسلم، عن موقف صعب واجهه مع المنتج أحمد السبكي قبل بداية مشواره الغنائي.‏

وقال خلال لقاء لبرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الثلاثاء، إنه كان شابا طموحا في التاسعة عشرة ‏من عمره، عندما قرر الذهاب إلى القاهرة للبحث عن فرصة في عالم الغناء. ‏

وأضاف أنه اعتقد بأن السبكي سيكون خير من يساعده ويدعم موهبته إلا أنه فوجئ بتجاهل السبكي له عندما التقاه في ‏محل جزارته حيث لم يعره أي اهتمام، قائلا: «قابلته عند محل جزارته في الدقي فدخلت عليه ومديت إيدي أسلم عليه؛ ‏مسلمش فرجعت إيدي ثاني واتحرجت». ‏

وذكر أنه حاول بعدها أن يقدم نفسه كمطرب شاب من الإسكندرية لكن الأخير نظر إليه نظرة استعلاء، معقبا: «بعدها ‏قلت له أنا مطرب واسمي مصطفى، وجي من إسكندرية كان نفسي تسمعني لو عجبتك تمام ولا لا فأنا أخذت خبرة؛ ‏فبصلي بصة من فوق لتحت عمري ما أنساها، وقلي يلا يبني على إسكندرية إحنا مبنساعدش حد». ‏

وأشار إلى أنه تأثر بشدة بهذا الموقف وذهب يبكي بحرقة، متابعا: «في اليوم يده مشيت من الدقي لحد صلاح سالم أبكي ‏ومنهار جدا في الشارع، الموقف ده عمري ما أنساه وزرع جوايا الغل، لكن أنا بشكره دلوقتي علشان هو اللي خلاني ‏أوصل لحلمي». ‏

واعتبر هذا الموقف هو «العلامة السوداء» في حياته، لافتا إلى رفضه التعاون مع السبكي في عمل فني خلال الفترة ‏الأخيرة؛ بسبب شعوره بعدم قدرته على التوفيق في هذا المشروع.‏