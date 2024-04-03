حماس: المقاومة تواصل الثبات في الميدان وتقاوم العدو بكل محاور القتال

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس إسماعيل هنية، إن «غزة تقدم اليوم صفحة مجيدة من صفحات الأمة، وعنفوان جهادها ومقاومتها التي لا تستكين مهما بلغت وحشية الاحتلال وإرهابه والمجازر اليومية وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب».

وأضاف في كلمة له، اليوم الأربعاء، أن «المقاومة تواصل الثبات في الميدان، وتقاوم العدو في كل محاور القتال في معركة خالدة تؤكد أنها عصية على الاقتلاع، ومستمرة في القيام بواجبها في الدفاع عن شعب فلسطين».

وأكمل: «نحن في حركات المقاومة على أرض فلسطين عاهدنا الله ثم شعبنا بأن نكون مؤتمنين على تضحيات هذا الشعب وتطلعاته في الحرية واستعادة أرضه وحقوقه مهما كلفنا ذلك من ثمن».

وأشار إلى أن «قيادة المقاومة تقف في مقدمة الصفوف لتشكل النموذج والقدوة في تقديم الشهداء والصبر والجهد الدؤوب حتى يأذن الله بنصره والعودة وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس».

وذكر أن كل الأوهام والأساطير التي صنعها العدو الإسرائيلي لنفسه ولجيشه وقدراته سقطت في هذه المعركة، قائلًا إن نخبته وكثيرًا من حلفائه خرجوا للحديث عن الأزمة الوجودية التي يواجهها الكيان.

واستطرد: «توحش العدو الصهيوني الذي نراه اليوم كان نتيجة إدراكه عدم قدرته في البقاء ككيان غاصب ومحتل في مواجهة الشعب الفلسطيني الثابت الذي يأبى فكرة الاستسلام والتنازل عن فلسطين، بالرغم من كل محاولات التطبيع التي جرفها طوفان الأقصى».

وذكر أن «العدوان الصهيوني على شعب فلسطين لم يكن ليستمر ويصل إلى هذه الدرجة من الوحشية لولا الغطاء الأمريكي بل والمشاركة الفعلية في جرائم هذا الاحتلال، عبر تزويد الاحتلال الصهيوني بآلاف الأطنان من الأسلحة الفتاكة والقنابل والصواريخ والطائرات ودعمه بعشرات المليارات، والموقف المنحاز الظالم والمقيت المستمر في مجلس الأمن على مدى أيام الحرب».