الصين تولد أكثر من 32 زيتابايت من البيانات في عام 2023

أفادت تقديرات بأن الصين أنتجت أكثر من 32 زيتابايت من البيانات في عام 2023، وفقا لمسح حول موارد البيانات أجرته الهيئة الوطنية للبيانات ونقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأربعاء.

والـ "زيتابايت" هو مقياس لسعة التخزين الرقمي، وغالبا ما يرمز إليه بـالأحرف " زد بى " ، وهو يعادل 1000 إكسابايت.

وأثناء مؤتمر عقد يومي أمس وأول من أمس (الثلاثاء والاثنين) أعلن ليو ليه هونج، رئيس الهيئة الوطنية للبيانات، أن 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانج للإنتاج والتعمير، أنشأت جميعها مؤسسات ذات صلة بالبيانات.

وتعهد ليو بإنشاء وتحسين آليات وطنية لتوحيد البيانات والإسراع في صياغة معايير الصناعة في قطاع البيانات.

جدير بالذكر أن الصين كثفت جهودها لتعزيز التنمية القائمة على البيانات. وتم إنشاء الهيئة في أكتوبر من عام 2023، كجزء من جهود البلاد لدفع تخطيط وبناء "الصين الرقمية"، التي تشمل الاقتصاد والمجتمع الرقميين.