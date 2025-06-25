التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، في لاهاي وقال إن زيادة إنفاق الحلف يمكن أن تساعد في منع عدوان مستقبلي من روسيا ضد جيرانها.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي في ختام القمة بعد وقت قصير من مقابلة زيلينسكي "تحرك أوروبا لتولي المزيد من المسؤولية عن الأمن سيساعد في منع الكوارث المستقبلية مثل الوضع الفظيع مع روسيا وأوكرانيا... وآمل أن نتمكن من وقف هذا الصراع".

وكرر ترامب أيضا اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا التي بدأت بغزو موسكو في فبراير 2022.

وقال ترامب "إنه يريد الخروج من هذا الأمر (الحرب) إنها فوضى بالنسبة له... لقد اتصل قبل أيام وقال /هل يمكنني مساعدتك بشأن إيران؟ قلت /لا، يمكنك مساعدتي بشأن روسيا".

وقال زيلينسكي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن محادثات لاهاي كانت مهمة وشكر ترامب على المساعدة الأمريكية.

وأضاف زيلينسكي "ناقشنا كيفية تحقيق وقف إطلاق النار وسلام حقيقي. تحدثنا عن كيفية حماية شعبنا. نحن نقدر الاهتمام والاستعداد للمساعدة في تقريب السلام".