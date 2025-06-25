الاتحاد السكندري يعتمد تشكيل الجهاز المعاون لأحمد سامي

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي 2025–2026، وذلك عقب الاجتماع الذي عُقد بين محمد سلامة، القائم بأعمال رئيس النادي، والمدير الفني أحمد سامي، بحضور كل من إسماعيل محمد ومحمد البحيري، عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عمر، رئيس لجنة الكرة.

وجاء التشكيل المعتمد، والمُقدَّم من المدير الفني أحمد سامي، على النحو التالي:

أحمد سامي – مدير فني

أحمد سعيد "أوكا" – مدرب

صلاح أمين – مدرب

مؤمن زكريا – مدرب مساعد

حسن نصر – مدرب حراس مرمى

محمد أيمن هلال – محلل أداء

ومن المقرر أن يتم لاحقًا تحديد واختيار المعد البدني، إلى جانب الجهازين الإداري والطبي، وذلك بعد التشاور مع المدير الفني أحمد سامي.

ويتمنى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التوفيق للجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد سامي، مؤكدًا أن جماهير النادي العريقة ستظل دائمًا وأبدًا الداعم الأكبر والسند الحقيقي لزعيم الثغر في كل المواقف.