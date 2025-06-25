قيادي بحزب مصر أكتوبر: 30 يونيو رسمت ملامح الجمهورية الجديدة لمصر

أكد محمد عيد، أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، أن ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من السقوط في يد فئة ضالة تتاجر بالدين كانت تريد العبث بمصر وشعبها ومقدراتها والقضاء على وقتها ووجودها بالمنطقة لصالح أجندات وأجهزة استخباراتية دولية تبحث عن سبل كثيرة للسيطرة والهيمنة على المنطقة وترى في القاهرة قوة تحول بينها وبين أهدافها، وتسعى لكسر هذه القوة بشتى الطرق الممكنة وبكل الطرق غير المشروعة.

وقال عيد في بيان له اليوم، إن 30 يونيو أنقذت مصر التي كانت تقف على حافة الهاوية بفعل جماعة الإخوان والداعمين لها، إلا أن وعي الشعب المصري وتلاحمه وتماسكه المجتمعي استطاع أن يحبط هذا المخطط الفاشل ويحمي بلاده من السقوط كما سقطت دول مجاورة في مستنقع الشر والفوضى والاضطراب.

وأكد أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، أن وجود الإخوان في الحكام لمدة عام تسبب في تراجع البلاد في جميع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحالة الأمنية؛ فتراجعت معدلات النمو وتأكل الاحتياطى النقدي وتراجعت مؤشرات البورصة وأوشك الاقتصاد على الانهيار، وانقطعت العلاقات المصرية الدولية، لتأتي ثورة 30 يونيو وتعيد تصحيح المسار ويصبح لها دوراً هاماً وثقلا مؤثرا على المستويين العالمي والإقليمي.

وتابع: "لقد رسمت هذه الثورة ملامح الجمهورية الجديدة لمصر، التي تنهض بسواعد أبنائها، وترتقي إلى مراتب الريادة والتقدم بما يليق باسمها ومكانتها التاريخية العريقة".