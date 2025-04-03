44 شهيدا ومصابون في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع عشر على التوالي، استئناف عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة، وشن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.

وذكرت مصادر طبية أن 44 شهيدًا ارتقوا، في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر يوم الخميس، 23 منهم في مدينة غزة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

واستشهد 20 فلسطينياً إثر قصف طائرات الاحتلال، لمربع سكني في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستشهد الطفل إبراهيم محمد عبد الرحيم شراب متأثرًا بجروحه جرّاء قصف استهدف منزل أسرته في حي المنارة شرقي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد جميع أفرادها البالغ عددهم خمسة.

كمت استشهد الشاب خليل حازم طبش وإصابة آخرين جرّاء قصف إسرائيلي، استهدف منزلًا لعائلة طبش في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

واستشهد إياد محمد إسماعيل فرحات جرّاء قصف طائرات الاحتلال خيّمة في شارع الأسطبل، بمنطقة المواصي غربي مدينة خانيونس.

واشتعلت نيران في بركس مساعدات تابع للجنة المصرية السعودية، بعد استهدافه من الاحتلال شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.

ومنذ 18 مارس الماضي، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وحسب وزارة الصحة، استشهد منذ 18 مارس 1066 مواطنًا وأصيب 2597 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.