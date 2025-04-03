مجزرة مدرسة حي التفاح توقع 25 شهيدا وأكثر من 100 مصاب

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استشهد خمسة وعشرون مواطنا وأصيب أكثر من مئة إثر استهداف طائرات الاحتلال لمركز نزوح في مدرسة ابن الأرقم بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وقال شهود عيان، إن طائرات الاحتلال قصفت المدرسة بعدة صواريخ دفعة واحدة ما أوقع عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وعمدت فرق الدفاع المدني والإسعاف على انتشال ونقل الشهداء، مؤكدة أن بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.

وزعم جيش الاحتلال، في بيان عاجل، أنه استهدف مركز للقيادة والسيطرة تابع لحركة حماس.

وكان جيش الاحتلال ارتكب سلسلة مجازر منذ ساعات الصباح، بينها استهداف ثلاثة منازل استشهد فيها ١٧ فلسطينيا، فيما بلغ عدد الشهداء في الهجمات على خان يونس ٤٣ شهيدا منذ الفجر.