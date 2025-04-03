متحدث جيش الاحتلال: نكثف ضرباتنا في غزة تمهيدا للاجتياح البري

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دوفيرين، إن الهجوم الجوي المكثف في قطاع غزة تمهيدا للاجتياح البري.

وأضاف دوفيرين، في أول تصريح علني له مساء اليوم الخميس، بعد توليه منصبه: "في شمال غزة، تُداهم القوات أهدافًا وتطهر المنطقة. علاوة على ذلك، نُحافظ على الغموض العملياتي لمفاجأة العدو. أفعالنا ستُثبت جدارتها"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشار إلى "استهداف أكثر من 600 هدف في غزة وتم القضاء على أكثر من 250 مسلحا منذ استئناف القتال"، وفق تعبيره.

وقال: "نعمل وفق خطة تدريجية متفاوتة الشدة، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنعنا من مواصلة التقدم هو إطلاق سراح رهائننا".

أما في الضفة الغربية، أوضح المتحدث الجديد باسم جيش الاحتلال أن "جيش الدفاع يواصل عمله للقضاء على الإرهاب"، بحسب زعمه.