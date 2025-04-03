المستشار الألماني يدعو إلى تفعيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة

شدد المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، على أهمية العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في برلين، أنه يجب العودة إلى المفاوضات الجدية لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وفي وقت سابق، شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع فورًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من المأساة الإنسانية.

وبحسب ما نشره موقع فضائية «المملكة» الأردنية، جاء ذلك خلال محادثات أجراها الملك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، تناولت الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأشار العاهل الأردني إلى ضرورة استعادة وقف إطلاق النار، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما تناول اللقاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مؤكدًا أن تهجير الفلسطينيين من منازلهم في الضفة وغزة يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تزيد من التوتر وتقوض فرص السلام، مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد للسلام في المنطقة هو عبر «حل الدولتين» الذي يضمن الأمن والسلام لجميع الأطراف.

كما شدد الملك على ضرورة دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأكملها.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ17 من عودة الحرب موقعة العشرات من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فان 88 شهيد ارتقوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على منازل وخيام بخان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات