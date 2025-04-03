تليجراف: إيران أمرت عسكرييها بمغادرة اليمن

تحت عنوان "إيران تتخلى عن الحوثيين تحت وطأة القصف الأمريكي المتواصل"، ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الخميس، أن إيران أمرت عسكرييها بمغادرة اليمن، في وقت تتصاعد فيه الضربات الجوية الأمريكية ضد جماعة الحوثي اليمنية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسئول إيراني رفيع المستوى (لم تسمه) قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة في حال مقتل عسكري إيراني"، على حد قوله.

وأضاف المسئول أن "إيران تقلص أيضا استراتيجيتها في دعم شبكة من الوكلاء الإقليميين للتركيز بدلا من ذلك على التهديدات المباشرة من الولايات المتحدة".

وأوضح أن "الشاغل الرئيسي لطهران هو ترامب وكيفية التعامل معه"، قائلا: "تهيمن المناقشات حوله على كل اجتماع، ولا يتم نقاش حول أي من الجماعات التي دعمناها سابقا في الإقليم".

وتتواصل الهجمات الأمريكية شبه اليومية على الحوثيين منذ منتصف الشهر الماضي.

ووصف ترامب الضربات بأنها "ناجحة بشكل لا يُصدق"، وأنها دمرت أهدافا عسكرية هامة وقتلت قادة في الجماعة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنه سيتم إرسال المزيد من الطائرات الحربية إلى المنطقة بدون تقديم تفاصيل محددة.