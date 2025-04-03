 البيت الأبيض: الرسوم الجديدة لن تُضاف إلى ضرائب واردات الصلب والألومنيوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض: الرسوم الجديدة لن تُضاف إلى ضرائب واردات الصلب والألومنيوم


نشر في: الخميس 3 أبريل 2025 - 2:37 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أبريل 2025 - 2:37 ص

  قال البيت الأبيض إن الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب اليوم الأربعاء لن تضاف إلى الرسوم الحالية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم .

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