وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد أحمد الشرع بدفع ثمن باهظ حال سماح سوريا بإدخال قوات معادية

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس السوري أحمد الشرع، بدفع «ثمن باهظ»، حال سماحه بإدخال قوات معادية لتل أبيب إلى دمشق.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، صباح الخميس، موجهًا حديثه إلى الشرع: «إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول إلى سوريا وتهديد المصالح الأمنية الإسرائيلية، فسوف تدفع ثمناً باهظاً للغاية».

وأشار إلى أن العمليات التي نفذها سلاح الجو الليلة الماضية، ضد المطارات في (T4) وحماة ومحيط دمشق، تحمل رسالة واضحة وتحذيرا للمستقبل، بأن الجيش لن يسمح بـ«المساس بأمن دولة إسرائيل».

وشنت إسرائيل غارات استهدفت مركز البحوث العملية في حي مساكن برزة شمال العاصمة دمشق ومطار حماة العسكري ومطار التيفور شرق مدينة حمص.

وفي جنوب سوريا تصدت مجموعات مسلحة محلية في محافظة درعا لرتل عسكري إسرائيلي قرب سد الجبلية، غرب مدينة نوى في ريف درعا الغربي، بعد تقدم رتل عسكري إسرائيلي باتجاه تل الجموع.