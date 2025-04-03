محافظ الغربية: تقديم الدعم وتوفير أفضل رعاية طبية لمصاب هجوم النمر بسيرك طنطا بعد بتر ذراعه

أكد الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، تقديم أجهزة المحافظة كل الدعم والرعاية لمصاب السيرك بمدينة طنطا بعد بتر ذراعه.



جاء ذلك خلال زيارته للشاب المصاب محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا؛ ما أدى إلى فقدانه ذراعه بعد أن حاول الأطباء إنقاذه.

ونقل الدكتور محمود عيسى، خلال الزيارة، للمصاب وأسرة المستشفى تأكيد محافظ الغربية على توفير أفضل رعاية طبية له بالتنسيق مع جامعة طنطا، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع حالته بشكل دوري لضمان شفائه التام.



كان محافظ الغربية، قرر تشكيل لجنة عاجلة تضم وكيل وزارة الطب البيطري، ووكيل وزارة الثقافة، والإدارة القانونية، ورئيس حي أول طنطا؛ لمراجعة تنفيذ إجراءات الأمان والسلامة بالسيرك، وإعداد تقرير شامل.

كما شدد المحافظ، على متابعة تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، مؤكداً تنفيذ كل القرارات الصادرة عنها بدقة وشفافية، وذلك في ضوء أنها صاحبة الاختصاص الأصيل، مشددًا على أن المحافظة ستظل داعمة له حتى يتماثل للشفاء وخرَوجه من المستشفى.

ونفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية وحي أول طنطا، قرار جهات التحقيق بإيقاف أعمال تشغيل السيرك بمنطقة البوريفاج بمدخل مدينة طنطا؛ لحين انتهاء اللجنة المشكلة بقرار النيابة من "الطب البيطري والصحة، وحي أول طنطا والبيئة والثقافة" من أعمالها ومعاينة السيرك والحيوانات به من أسود ونمور وغيرها.