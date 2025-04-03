الخارجية الفلسطينية: استقبال رئيس الوزراء المجري لنتنياهو استخفاف بمسار العدالة الدولية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن استقبال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، استخفاف بالعدالة الدولية والقانون الدولي، على حساب دماء الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

ونوهت في بيان لها، اليوم الخميس، أن «هذا الاستقبال الذي يترافق مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعب فلسطين، يشجع نتنياهو وأركان حكومته على مواصلة ارتكاب الجرائم، وتهشيم مسار العدالة الدولية، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب».

واستهجنت الوزارة أيضاً تجاهل المؤتمر الصحفي بين رئيس وزراء المجر ودولة الاحتلال لحرب الإبادة والتهجير والضم، وكذلك حقوق شعب فلسطين التي تحظى بإجماع العالم، وتعتبرها انتكاسة خطيرة في العلاقات الدولية.

وطالبت الحكومة المجرية التراجع عن سياستها تلك، والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الأوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن الجنائية الدولية بالقبض على المجرم نتنياهو وتسليمه للعدالة فوراً.

الخارجية: استقبال رئيس وزراء المجر لنتنياهو استخفاف بمسار العدالة الدولية



تعتبر وزارة الخارجية والمغتربين استقبال رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان لنتنياهو الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، استخفاف بالعدالة الدولية والقانون الدولي على حساب دماء أبناء… — State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) April 3, 2025

وأعلنت بودابست، الخميس، انسحابها من المحكمة، تزامنا مع زيارة نتنياهو إلى البلاد، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر «إم تي آي» عن جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.

وتأتي الخطوة بعد وقت قصير من وصول نتنياهو، إلى بودابست في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي صدرت ضده مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

ووصل نتنياهو إلى المجر في وقت مبكر من صباح الخميس، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده، ومن المقرر عودته إلى إسرائيل يوم الأحد.

وفي نوفمبر الماضي، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة.