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نجح فريق ليفربول، في تحقيق فوزًا غاليًا على نظيره إيفرتون، بهدف دون رد، في «ديربي المرسيسايد» وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

واستضاف ليفربول نظيره إيفرتون، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أنفليد»، في إطار مواجهات الجولة الـ30 من «البريميرليج».

وبهذا الفوز عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، فيما توقف رصيد إيفرتون عندا لنقطة 34، في المركز الـ15.

وبعد تحقيق الفوز في مواجهة اليوم يقترب فريق الريدز بقيادة الدولي المصري محمد صلاح من حسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي، للمرة الـ 20 في تاريخه قبل نهاية المسابقة.

ويحتاج فريق ليفربول إلى الفوز في 5 مباريات من أصل 8 للوصول إلى النقطة 88 وهي النقطة التي تضمن تتويجه رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

يذكر أن يحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 73 نقطة، فيما يأتي أرسنال بالمركز الثاني برصيد 58 نقطة.