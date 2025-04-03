هجمات جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مهاجمته لمنطقة تسيل في جنوب سوريا، وقتل عدد من المواطنين السوريين.



وقال أفيخاي أدرعي المحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "إكس"، صباح اليوم: "إن الطائرات الإسرائيلية أغارت على منطقة تسيل في الجنوب السوري".

وأضاف "أدرعي": "خلال ساعات الليلة الماضية عملت قوات من اللواء 474 (الجولان) في منطقة تسيل في جنوب سوريا، حيث صادرت وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية إرهابية"، على حد زعمه.

وتابع متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: "خلال النشاط أطلق عدد من المسلحين النار نحو قواتنا العاملة في المنطقة لتقوم القوات باستهدافهم والقضاء على عدد من الإرهابيين المسلحين في استهداف بري وجوي".

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "وجود وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدا على دولة إسرائيل"، مشددا على أن "الجيش الإسرائيلي لن يسمح بوجود تهديد عسكري داخل سوريا وسيتحرك ضده".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أعلنت مساء أمس استهداف الطيران الإسرائيلي لمحيط مبنى البحوث العلمية بحي مساكن برزة في العاصمة السورية دمشق، كما تعرضت أطراف مدينة حماة وسط سوريا لقصف جوي إسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي قصف قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط سوريا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد شن في وقت سابق، هجوما حادا على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري.

وقال كاتس في بيان: "الجولاني خلع الجلابية وارتدى بدلة وقدّم نفسه بوجه معتدل، والآن أزال القناع وكشف عن وجهه الحقيقي، إرهابي جهادي من مدرسة القاعدة يرتكب فظائع بحق السكان المدنيين"، بحسب وصفه.

وتعهد كاتس بأن "تحمي بلاده نفسها من كل تهديد قادم من سوريا، وأنها ستبقى في المناطق الآمنة وفي جبل الحرمون، وستدافع عن بلدات الجولان والجليل"، على حد تعبيره.