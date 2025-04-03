قومي المرأة بالمنيا: نواصل التدريب الحرفي للسيدات على صناعة الفخار والخزف

أكدت الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، يواصل التدريب الحرفي على صناعة الفخار والخزف، في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمحافظات "البحيرة والغربية والأقصر والمنيا".

وأضافت مقررة فرع القومي للمرأة بالمنيا، في بيان اليوم الخميس، أن صناعة الفخار من أقدم الحرف التي عرفها البشر فهي من روح مصر، حيث ظهرت في مصر من العصور القديمة، فهي إبداع مصري تراثي عبر العصور، حتى لو شكلها تغير ولكن أساسياتها واحدة.

وتابعت: "هذا ما دربنا عليه سيدات المنيا، وعرفناهم أسماء واستخدامات الأدوات والمواد الخام المستخدمة في تشكيل الفخار، وإزاي يتعاملوا مع الطين في كل خطوة من خطوات التشكيل".

وأكدت أنهن بدأن بتوضيح أشكال الطين، والبحث عن توفير المادة الخام للصناعة، ثم التدريب عمليا خطوة خطوة، حتى الوصول إلى إتقان الصناعة، حيث تمت الاستعانة بصناع قدامى، بجانب أعضاء هيئة تدريس بكلية الفنون الجميلة، فضلًا عن عدم وجود فاقد في الصناعة فجميع المادة الخام "الطين" لها استخدامات، مما يجعل المشروع فاقد الخسارة، حتى السيدات تم إيضاح مراحل تشكيل الفخار لهن؛ للوصول للشكل النهائي.

وقالت إن فكرة هذا المشروع هي الاستدامة والتمكين الاقتصادي، حيث تمت دراسة التسويق للمنتجات، وذلك من خلال المعارض الخاصة بالمجلس.

وأكدت أن عملية التسويق هي أساس نجاح أي مشروع، كما أنه سيتم تخريج عدد من المدربات من السيدات اللاتي يتلقين التدريب حاليًا لتوسيع قاعدة وانتشار هذه الصناعة التي قد تندثر، في حال عدم احياءها بهذه الطريقة: "إننا نبحث للمرأة عن مجالات خارج المنافسة".