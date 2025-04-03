غارات أمريكية تستهدف مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

استهدفت غارات جوية يُشتبه أنها أمريكية مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن حتى صباح الأربعاء، حيث أعلن الحوثيون أن الهجمات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص في أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه، أظهرت صور أقمار اصطناعية التُقطت الأربعاء وحللتها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) تمركز ست قاذفات شبح من طراز (بي – 2 سبرينت) في قاعدة دييجو جارسيا بالمحيط الهندي، في خطوة غير معتادة وسط الحملة العسكرية في اليمن والتوترات مع إيران.

ووفقا لأرقام الضحايا التي أعلنها الحوثيون، أسفرت الحملة الجوية المكثفة التي تشنها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب عن مقتل ما لا يقل عن 67 شخصا.

ولا تزال الحملة مستمرة، حيث ربطت إدارة ترامب ضرباتها الجوية ضد الحوثيين بمحاولة الضغط على إيران بسبب تقدم برنامجها النووي. وعلى الرغم من عدم تقديم تفاصيل دقيقة حول الحملة وأهدافها، كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الثلاثاء أن إجمالي الضربات تجاوز 200.

وقالت ليفيت: "إيران أصبحت ضعيفة للغاية نتيجة لهذه الهجمات، وقد رأينا أن القصف استهدف قادة حوثيين رئيسيين. تم القضاء على شخصيات مهمة كانت مسؤولة عن شن هجمات على السفن الحربية والتجارية، ولن تتوقف هذه العمليات حتى يتم استعادة حرية الملاحة في هذه المنطقة".