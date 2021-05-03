أكبر محللي أبل يتوقع طرح آيفون القابل للطي في 2023

توقع أكبر المحللين في شئون شركة أبل، اليوم الاثنين، أن تطلق هاتفها المحمول القابل للطي في عام 2023.



ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن مينج شي كو، المحلل في شركة "تي إف آي سيكيوريتيز" للخدمات المالية، قوله إنه بناءً على دراسة استقصائية، يعتقد أن إنتاج هاتف "آيفون" القابل للطي سيصل إلى ما بين 15 مليون إلى 20 مليون وحدة في عام 2023، ومن المرجح أن يشتمل الطراز الجديد على شاشة "أو إل إي دي" قابلة للطي مقاس 8 بوصات، أي أنه سيكون أكبر قليلا من "أي باد ميني".



وأضاف كو في مذكرة للعملاء أن الطراز القابل للطي "ضروري" الآن للعلامات التجارية الكبرى للهواتف الذكية، وكتب: "بعد الجيل الخامس، يعد الهاتف الذكي القابل للطي العامل المحفز التالي (لمبيعات) الطرازات المتطورة".



وقدمت كل من "سامسونج" و"هواوي" و"زيونامي" طرازات قابلة للطي، رغم أن ثمنها مازال باهظا لمعظم المستهلكين، فيما تواجه "أبل" بعض العقبات، من بينها أن الرسم باستخدام "أبل بينسل" المتاح عبر "آيباد" لا يمكن إتاحته في معظم الهواتف القابلة للطي نظرا لهشاشة شاشاتها مقارنة بشاشات الهواتف التقليدية.