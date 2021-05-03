أحمد جلال إبراهيم: لو كنا في الزمالك لرفضنا عودة كارتيرون

عاتب أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، اللجنة المكلفة بإدارة النادي بسبب عودة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال أحمد جلال في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين: «لو كان المجلس متواجد لرفضنا عودة كارتيرون مرة أخرى رغم أننا كنا نتمسك باستمراره مع الفريق من البداية».

وأضاف: «كارتيرون ترك الفريق قبل بطولة كنت سأحصل عليها وكنا الأقرب لتحقيقها بسبب المستوى والأداء وقتها".

وفي سياق أخر، تعادل الزمالك مع بيراميدز بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت أمس الأحد ضمن الجولة الـ19 من دوري we المصري على ستاد القاهرة الدولي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، وأصبح رصيد بيراميدز 31 نقطة في المركز الثالث.