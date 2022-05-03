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رسميا.. بورنموث يعود للدوري الإنجليزي الممتاز

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 10:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 10:18 م

حسمت فريق بورنموث تأهله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم المقبل، بعد الفوز على نوتنيجهام فورست، بهدف دون رد، في مباراة مؤجلة من منافسات بطولة تشامبيونشيب.

وسجل هدف المباراة الوحيد كيفر مور من كرة ثابتة في الدقيقة 83 ليرفع رصيد بورنموث لـ 85 نقطة في المركز الثاني، ويعيده رسميا للبريميرليج من جديد.

وأصبح بورنموث ثان المتأهلين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم القادم، بعد فولهام، بينما ضمن نوتينجهام فورست وهدرسفيلد خوض منافسات البلاي أوف مع انتظار باقي المتنافسين لحسم هوية المتأهل الثالث إلى البريميرليج.

وعاد بورنموث من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هبوطه في موسم 2020 إلى دوري الدرجة الأولى «الشامبيونشيب».


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