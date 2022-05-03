أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مواقع عناصر الجيش الأوكراني وكتائب "آزوف" بمصنع آزوفستال في ماريوبول، بعد خرقهم لوقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية فاديم أستافيف، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن "مسلحي كتيبة آزوف والقوات الأوكرانية استغلوا نظام وقف إطلاق في آزوفستال للوصول إلى مواقع إطلاق النار، وقد بدأ استهدافهم الآن".

وأضاف: "لقد خرجوا من الأقبية واتخذوا مواقع إطلاق نار في المنطقة وفي مباني المصنع"، مبينا أن وحدات من الجيش الروسي وجمهورية دونيتسك الشعبية بدأت باستخدام المدفعية والطائرات في تدمير مواقع إطلاق النار هذه.