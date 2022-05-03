وكيل وزارة الصحة بقنا يتفقد مستشفي أبوتشت المركزي

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أجري وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تاوضروس جولة تفقدية مفاجئة مساء اليوم لمستشفي أبوتشت المركزي في أول أيام عيد الفطر المبارك رافقه جابر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية.

وفي بداية الجولة قدم التهنئة للفريق الطبي والفريق المعاون بمناسبة عيد الفطر المبارك و تفقد قسم الاستقبال وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية وكذا إلتزام الفريق بمكافحة العدوى كما تفقد الأجهزة الطبية ووجه بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح المعطل منها.

وتابع بتفقد أقسام المستشفي وقام بمراجعة ملفات المرضي للإطمئنان على التزام الفريق الطبي بتقديم الخدمة الطبية للمرضي وتأكد من عدم شراء المريض أي أدوية من الخارج وخلال الجولة تلاحظ إلتزام كامل فريق التمريض بعملهم بصورة جيدة حيث وجه بتكريم فريق التمريض لإلتزامهم.

كما تبين تغيب عدد من الأطقم الطبية النوباتجية وعلي الفور وجه بنقل كل من تغيب أو ترك العمل من الأطقم الطبية النوباتجية.