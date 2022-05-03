تمرد لاعبو المصري عن التدريبات ومجلس الإدارة يستعين بالناشئيين لمواجهة الإسماعيلي

غاب لاعبو المصري البورسعيدي عن التواجد في التمرين المقام حاليا من أجل الدخول في معسكر مغلق لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري الممتاز.

وكان من المفترض أن يعود لاعبو المصري إلى التدريبات اليوم الثلاثاء، من أجل الدخول في معسكر مغلق لمواجهة الإسماعيلي، إلا أن معين الشعباني، المدير الفني فوجئ بعدم وجود إلا 5 لاعبين فقط وهم: «أوستن أموتو، هيثم العيوني، ياسر حمد، إلياس الجلاصي، والناشئ مصطفى أيمن صاصا».

وكشف مصدر داخل النادي أن لاعبي المصري حصلوا على 70 % من مستحقاتهم الموسمية قبل نهاية الموسم الجاري، ولكن امتنعوا عن التواجد في مقر النادي بسبب عدم حصولهم على أخر شهرين.

وأشار المصدر أن مجلس الإدارة عقد اجتماع عاجل اليوم من أجل توقيع عقوبات على اللاعبين والاستعانة بفريق الشباب لخوض مباراة الإسماعيلي بالدوري.

وأتم المصدر حديثه بأن ما أخر صرف المستحقات المتأخرة للاعبين هي غلق جميع البنوك بسبب أجازة عيد الفطر المبارك.