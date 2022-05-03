إقبال كبير على الحدائق والرحلات النيلية في ثاني أيام العيد بكفر الشيخ

توافد الآلاف من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المحاورة، اليوم الثلاثاء، على الحدائق والمتنزهات، لقضاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحديقة الحيوانات، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس، وقناطر أدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات.

وشهدت حديقة الحيوان بكفر الشيخ، إقبالا كبيراً من الأسر، مصطحبين أطعمتهم، وتجمعت الأسر في مشهد تعودت عليه حدائق المحافظة أيام الأعياد والاحتفالات المتعددة.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكل مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالي بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حدائق مدينة كفر الشيخ استقبلت، الراغبين في قضاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في ظل تواجد أمنى مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأنه أعطى تعليمات مشددة رئيس مصيف بلطيم بتواجد البحارة المنقذين، لإنقاذ أي حالة قد تتعرض للغرق، وخاصة أن مصيف بلطيم يستقبل الآلاف من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة.

وأضاف تم التنسيق بين الجهات المعنية وخاصة مرفق الإسعاف لانتشار 100 سيارة أمام المتنزهات والحدائق وبمصيف بلطيم وعلى الطريق الدولي الساحلي وروافده، بالإضافة لإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات.

واستقبلت مدينة دسوق الآلاف من المواطنين معظمهم من المحافظات والمدن والمراكز المجاورة، فيما تفقد رئيس مدينة دسوق، السيد عبد الستار، حديقة الأسرة والطفولة وحدائق الميدان الإبراهيمي والتقى بالزوار.

كما وجه بزيادة أفراد الأمن بحديقة الأسرة والطفولة لتأمين مخارج ومداخل الحديقة، وتكثيف الجهود لتوفير كل سبل الترفيه للأطفال والزائرين.