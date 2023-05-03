حلمي عبدالباقي: مصطفى كامل حقق إيرادات لنقابة المهن الموسيقية بإجمالي 52 مليون جنيه في 5 أشهر



أشاد المطرب حلمي عبدالباقي بإنجازات نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، حول تطهيره للنقابة من الفساد، وتجديدها بشكل متكامل وحل أزمة شعبة الأداء الصوتي، مؤكدًا أنه جعلهم يشعرون بالهيبة والفخر أنهم ينتمون لهذه النقابة الموقرة.

وقال عبدالباقي لـ"الشروق": "حقق النقيب مصطفى كامل إيرادات لنقابة المهن الموسيقية تعدت الـ52 مليون جنيه في فترة زمنية لا تتعدى الـ5 شهور"، مشيرا إلى أن النقيب الأسبق الفنان هاني شاكر كانت أرباحه في الـ7 سنوات 60 مليون جنيه، من ضمنهم 15 مليونا تحسب لمصطفى كامل تركهم في عهده السابق، ولهذا أؤكد أن إنجازات النقابة هذه الفترة لن أشاهدها منذ دخولي عالم الغناء.

وأضاف حلمي أن سبب نجاح النقابة حاليا هو الأمانة في العمل وعدم السرقة، أما في عهد هاني شاكر كانت الأمور غير مضبوطة بالمرة، فهو ترك أمور النقابة لأشخاص غير صالحين، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة على أي شيء.

جدير بالذكر أن آخر أعمال حلمي عبدالباقي أغنية جديدة بعنوان "ظلموك ياغالي"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات زياد حسن، وألحان عمر عادل، ومن توزيع أسامة السعيد.