الجارديان: روسيا تلغي احتفالات عيد النصر في عدة مناطق تحسبا لهجمات أوكرانية

أكد مقال نشرته صحيفة" الجارديان" البريطانية أن روسيا قامت بإلغاء احتفالات النصر التي تقام في التاسع من مايو كل عام في ست مناطق تحسبا لعمليات عسكرية أوكرانية والتي تأتي في إطار المواجهات المسلحة بين الطرفين التي بدأت منذ قرابة 15 شهرا في أعقاب العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي.

ويوضح كاتب المقال الصحفي بيجوتر سوير أن ست مناطق روسية تقع على مسافة 400 ميل من الحدود الروسية قامت بإلغاء احتفالات يوم النصر الذي تحتفل فيه روسيا بانتصار القوات السوفيتية على قوات ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف الكاتب أن حاكم منطقة ساراتوف أعلن أن الاحتفالات بتلك المناسبة لن تقام هذا العام لأسباب أمنية، موضحا أن حكام مناطق بيلجورود وكورسيك فورونيش وأوريال وبيكوف بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم أعلنوا كذلك إلغاء الاحتفالات السنوية.

ويوضح الكاتب أن قرار إلغاء احتفالات هذا العام بذكرى النصر يأتي في وقت تقوم فيه أوكرانيا بالمزيد من الاستعدادات وحشد المزيد من القوات من أجل شن عملية عسكرية واسعة ضد القوات الروسية في إطار المواجهات المسلحة بين الطرفين.

ويشير الكاتب في هذا السياق إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفالات العام الماضي والتي أكد فيها أن القوات الروسية التي تقاتل حاليا في أوكرانيا سوف تحقق النصر الأكيد مثلما حققه أسلافهم على القوات النازية عام 1945، مضيفا أن الحرب الروسية الحالية في أوكرانيا تهدف إلى القضاء على النازية والتأكيد أنه ليس لها مكان في هذا العالم.

ويشير الكاتب إلى تصريحات ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس بوتين التي يقول فيها إن الأجهزة الأمنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات لتأمين احتفالات هذا العام بذكرى النصر، متهما في نفس الوقت الجانب الأوكراني بالقيام بعمليات إرهابية داخل الأراضي الروسية وأكد أن القيادة الروسية على دراية تامة أن أوكرانيا مازالت مستمرة في التخطيط للمزيد من تلك العمليات.

ويوضح الكاتب أن أوكرانيا قامت منذ فترة بشن هجمات داخل العمق الروسي حيث قامت طائرات بدون طيار باستهداف قاعدة جوية بالقرب من منطقة ريازان والتي تبعد حوالي 150 ميلا عن العاصمة موسكو.

وقد أعلنت الأجهزة الأمنية الروسية في موسكو الأسبوع الماضي، كما يشير المقال، إغلاق الميدان الأحمر أمام العامة لمدة أسبوعين استعدادا لاحتفالات ذكرى النصر والتي من المتوقع أن يشهدها الرئيس بوتين.

ويختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى ما ذكرته وسائل إعلام روسية أن وزارة الدفاع الروسية تفكر في إلغاء العروض الجوية التي تقام في إطار احتفالات النصر في العاصمة موسكو ومدينة سانت بطرسبرج لأسباب أمنية.