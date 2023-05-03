مسؤول روسي: الغرب مستمر بالضغط السياسي والعسكري والاقتصادي على موسكو

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف أن حلف "الناتو" نشر وحدات عسكرية إضافية في أوروبا الشرقية، وعزز تدريب وحداته، وحدث البنية التحتية العسكرية بالقرب من روسيا.

وأضاف باتروشيف، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن الغرب مستمر بالضغط السياسي والعسكري والاقتصادي على بلادنا.. ونشر الناتو وحدات عسكرية إضافية في دول أوروبا الشرقية، ويتمركز حوالي 60 ألف جندي أمريكي في المنطقة.

وأوضح أن الحلف قام بتحديث البنية التحتية العسكرية بالقرب من حدودنا، وزاد من حجم وكثافة التدريب العملياتي والقتالي للقوات، ويزود أوكرانيا بالمعدات والأسلحة، وافتتح العشرات من المراكز لتدريب جنود الجيش الأوكراني، لافتا إلى أن الغرب حجب أصول روسيا، بنفس الطريقة التي استولت بها إنجلترا بشكل غير رسمي على ذهب الإمبراطورية الروسية قبل 100 عام.

وقال باتروشيف: "عند مصادرة الأصول المالية لروسيا، استخدم الأنجلوساكسون أنماطا اختبرتها إنجلترا في عشرينيات القرن الماضي، عندما اختلست لندن بلا خجل احتياطيات الذهب في الإمبراطورية الروسية".

وأشار إلى أن الغرب في بياناته، يعترف فعليا بأنه لا يمكنه أن يستغني عن الموارد الطبيعية الروسية، والتي يزعم أنها تمتلكها بشكل غير عادل، مضيفا أن الولايات المتحدة وعملاءها الأوروبيين، دون أي تردد يسمحون لأنفسهم من منصات المنظمات الدولية بالترويج لأفكار حول استخدام موارد المياه الروسية من قبل جميع دول الكوكب.. إنهم يتلاعبون بلا خجل بالبيانات التي يُزعم أنها تحتوي على مياه عذبة في روسيا لا علاقة لها بالسكان والنشاط الاقتصادي للبلاد.

في سياق آخر، جرت في العاصمة الكوبية هافانا مباحثات حكومية روسية كوبية تتعلق بتعزيز الاستثمار بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء أن مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين زار هافانا على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال لمناقشة المشاريع المشتركة والاستثمار مع الحكومة الكوبية.

وقال أوريشكين في محادثات -الثلاثاء بتوقيت كوبا- مع نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس: "إن الفترة الحالية ليست سهلة للغاية، وليست قياسية تماما، ولذا فهي تتطلب حلولا غير تقليدية. هذا ما تهدف إليه مبادرتنا الاستثمارية الروسية الكوبية".

ومن جانبه، قال كابريساس إن مراجعة التشريعات الكوبية تهدف إلى خلق بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب. وأضاف أن حكومة البلاد مهتمة بالتعاون مع الشركات الروسية.

وقال نائب رئيس الوزراء الكوبي"إننا بحاجة إلى الاهتمام بالتبادلات التجارية بين البلدين، وتنويع صادرات السلع والخدمات الكوبية إلى السوق الروسية".